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Глава МИД Венгрии раскритиковал политику ЕС к России: "Огромное лицемерие"

28 ноября 2021, 12:05  •  299 • Политика
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, в чём заключается лицемерие политики стран Западной Европы по отношению к России и Китаю.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что ряд стран Западной Европы ведут себя в отношении России "лицемерно": критикуют её и одновременно заключают с ней "крупнейшие сделки".
"Это огромное лицемерие, поскольку происходит следующее: большие страны - большие и сильные страны - могут позволить себе говорить иначе, чем поступать. Маленькие страны не могут себе этого позволить", - заявил венгерский дипломат в интервью для телеканала RT.
По словам министра, западноевропейцы "говорят и поступают по-разному". "Они всегда критикуют Россию, но при этом заключают с ней крупнейшие сделки", - подчеркнул Петер Сийярто.
Такая же ситуация в отношениях Западной Европы и Китая, отметил глава МИД Венгрии. По его словам, эта двойственность оказывает негативное влияние на торгово-экономические отношения ЕС, так как Китай существенно увеличил свою долю в мировой торговле.
Лицемерие свойственно и отношению к вакцине от коронавируса "Спутник V". По словам министра Сийярто, в частных беседах европейцы отзываются о ней хорошо, однако публично делают противоположные заявления.

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