|
Глава МИД Венгрии попросил Украину «оставить венгров в покое»
25 июня 2018, 00:24 • 71 • Украина
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попросил украинские власти оставить венгров в покое.
© Marios Lolos globallookpress.com
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров», — заявил Сийярто.
Он выразил надежду на восстановление отношений Венгрии и Украины до уровня, на котором они находились до принятия закона об образовании в сентябре 2017 года.
Сийярто заявил, что не понимает беспокойства украинской стороны по поводу сепаратистских настроений на территориях, где проживают этнические венгры.
«Оставьте венгров в покое», — заявил Сийярто.
Венгерский министр отметил, что его страна была самым последовательным сторонником введения безвизового режима между ЕС и Украиной, а также выразил надежду на дальнейшие переговоры по закону об образовании в июле.
Ранее главы МИД Украины и Венгрии провели консультации по закону об образовании.
В украинском МИД также отмечали, что рассчитывают на поддержку США в конфликте с Венгрией.
В апреле в Киеве заявили, что не намерены идти на уступки Будапешту по языковой норме закона об образовании.
Подпишитесь на нас
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
23 июня 2018, 01:40
|
18 июня 2018, 07:40
|
22 июня 2018, 13:54
|
21 июня 2018, 15:24
|
21 июня 2018, 08:39
|
20 июня 2018, 04:54
|
23 июня 2018, 09:40