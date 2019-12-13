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Глава МИД Венгрии оценил ситуацию с нацменьшинством на Украине

13 декабря 2019, 14:39  •  18 • Украина
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с RT оценил ситуацию с венгерским нацменьшинством на Украине.
 
Reuters
 

«Президент Зеленский выступал с позитивными заявлениями, мы понимаем, что он готов работать над улучшением отношений между двумя странами, чему мы также привержены», — заявил Сийярто.

При этом он отметил, что «проблема в том, что, к сожалению, венгры в Закарпатье испытывают всё большее давление».

«И я не говорю, что это из-за президента Зеленского, я не верю, что он поручил бы своим службам оказывать большее давление на венгров. Поэтому мы не знаем причину, почему это происходит. Но при этом венгры, живущие в Закарпатье, сообщают нам, что давление, которое на них оказывает СБУ, возрастает», — добавил он.

По его словам, Венгрия такие вещи не может допускать. 

В октябре Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине. Причиной стало нарушение прав венгерского национального меньшинства со стороны украинских властей.

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