Глава МИД Украины заявил о наличии новых подходов к вопросу об амнистии в Донбассе

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Новые подходы в вопросе амнистии участников конфликта в Донбассе могут быть использованы на Украине. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции.

"Амнистия. Есть разные варианты подхода. Есть наработки предшественников <...> и есть новые подходы", - сказал Пристайко. Он подчеркнул, что вариант проведения амнистии участников конфликта на востоке Украины, который будет выбран властью, зависит от того, "на сколько гибким будет украинский народ, украинские депутаты и правительство", а также на сколько далеко готова зайти страна в решении этого вопроса. В то же время он признал, что есть и "красные линии" в этом вопросе, которые Киев не перейдет, пояснив, что амнистированы не будут "те, кто убивал и издевался".

Разведение сил

По словам Пристайко, украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего плана по Донбассу предлагает развести силы и средства сторон сразу по всей линии соприкосновения. "Президент Зеленский в своем плане предлагает не разводить следующие участки, иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу по всей линии соприкосновения", - сказал он.

Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства Украины, план Зеленского включает в себя построение сильной экономики, консолидированного государства и сильной армии, однако не предполагает военный путь решения конфликта. "Задача наша - не допустить кровопролития. <...> Это короткий план Зеленского", - подытожил министр.

Ранее 18 сентября командующий так называемой Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что украинская сторона начала подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии соприкосновения на востоке страны. Он напомнил о ситуации в районе населенного пункта Станица Луганская, где уже удалось осуществить отвод войск, а также о том, что по соглашению 2016 года это планировалось сделать еще на двух участках - Золотое и Петровское. По словам Кравченко, такая задача определена начальником генштаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства, а ее выполнение "будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны".

Еще в сентябре 2016 года в контактной группе была достигнута договоренность о создании в Донбассе трех зон безопасности. Достаточно быстро это удалось сделать как раз в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, а отвод войск у Станицы Луганской неоднократно срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имевшими место обстрелами со стороны ЛНР. В результате через какое-то время украинские войска вновь вернулись на свои позиции и в Золотом, и в Петровском. И все пришлось начинать сначала. Уже летом нынешнего года, после смены власти на Украине, удалось договориться об отводе войск в районе Станицы Луганской.

Ведение миротворцев

Глава МИД отметил, что Украина вернется к идее введения миротворцев в Донбассе в случае, если минские переговоры по урегулированию конфликта не принесут результатов. "Наше предложение - попытаться развязать ситуацию на основании тех минских соглашений, которые подписаны. Если у нас не выходит и мы упираемся в полное нежелание двигаться дальше, то одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сказал Пристайко. По его словам, опыт других стран показывает, что зачастую введение миротворческой миссии "приводит к замороженному конфликту".

Ранее Зеленский заявил, что осторожно относится к идее введения миротворцев в Донбасс, добавив, что эта тема пока не будет подниматься Киевом на переговорах Контактной группы в Минске.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак 14 сентября также не выразил поддержку этой идее, призвав не ставить под сомнение переговоры о ситуации в Донбассе в рамках минского и нормандского форматов. По его мнению, идея ввода миротворцев в Донбасс может быть своевременной только после прекращения боевых действий в регионе.

Президент России Владимир Путин в 2017 году выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ при условии согласия Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже Путин уточнил, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения. Киев же выступает за размещение миссии ООН прежде всего на границе с Россией. Эту идею активно лоббировал Петр Порошенко, будучи в должности главы государства.

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