Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пока не удаётся": Украина отказалась от танков "Оплот" из-з...
Попытка номер два: Зеленский снова просит Раду уволить Климкина
ФЕЙК! Нашу разработку за 30млн выдают за китайкий телефон за три копейки (Провок...
Белорусский премьер полетел в Лондон торговать родиной (Руслан Осташко)
Главная / Украина

Глава МИД Украины заявил, что страна не сможет вступить в ЕС до 2030 года

11 июня 2019, 23:39  •  59 • Украина

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что страна не сможет стать членом ЕС в ближайшие 10 лет.

"Кто-то слышал, что вступим в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были бы вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что за 10 лет - уже реальнее, но все еще глупости. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было бы начинать буквально завтра", - написал он во вторник на своей странице в Facebook.

Климкин добавил, что несмотря на это, он уверен, что рано или поздно Украина сможет вступить в ЕС. "Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов", - заявил он.

Экс-президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял о курсе страны на членство в ЕС и НАТО. 19 февраля он подписал изменения в Конституцию Украины, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". По его словам, в 2023 году для Украины вполне реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и получить план действий по членству в НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
11 июня 2019, 15:39
Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря
11 июня 2019, 22:09
Климкин вновь призвал Раду отправить его в отставку
11 июня 2019, 13:54
Лавров: Киев устроил провокацию для срыва разведения сил и средств в Станице Луганской
11 июня 2019, 12:24
Гитариста группы «Бахыт-Компот» не пустили на Украину
11 июня 2019, 12:24
Полиции поступило сообщение о минировании Конституционного суда в Киеве
11 июня 2019, 18:54
Зеленский попросил Верховную раду уволить генпрокурора Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июня 2019, 09:24
Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствуют тому, что мир ожидает"
05 июня 2019, 03:54
Зеленский взялся за "Северный поток - 2": Лидеры Украины и Польши выдвинули претензию России
08 июня 2019, 03:24
Вопрос по транзиту задан слишком рано: "Газпром" поставил ультиматум Украине
09 июня 2019, 20:12
Россия впервые идёт наперекор МВФ. Лёд тронулся
08 июня 2019, 00:09
«Идут по лезвию»: маневр кораблей России и США попал на видео
08 июня 2019, 13:09
Стрелять не прекратим: армия не подчиняется Зеленскому
06 июня 2019, 09:09
Россия "сбила с ног" энергетику Эстонии - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.