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Глава МИД Украины заявил, что страна не сможет вступить в ЕС до 2030 года
11 июня 2019, 23:39 • 59 • Украина
КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что страна не сможет стать членом ЕС в ближайшие 10 лет.
"Кто-то слышал, что вступим в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были бы вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что за 10 лет - уже реальнее, но все еще глупости. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было бы начинать буквально завтра", - написал он во вторник на своей странице в Facebook.
Климкин добавил, что несмотря на это, он уверен, что рано или поздно Украина сможет вступить в ЕС. "Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов", - заявил он.
Экс-президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял о курсе страны на членство в ЕС и НАТО. 19 февраля он подписал изменения в Конституцию Украины, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". По его словам, в 2023 году для Украины вполне реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и получить план действий по членству в НАТО.
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