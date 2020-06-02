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Глава МИД Украины заявил, что Киев не будет помогать России с водоснабжением Крыма
02 июня 2020, 05:55 • 83 • Украина
Киев, 2 июня. Правительство Украины не намерено помогать России с водоснабжением Крыма несмотря на опасную ситуацию, которая может сложиться для жителей региона. Такое мнение в понедельник выразил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Руководитель внешнеполитического ведомства сделал соответствующее заявление в эфире местного телеканала ICTV отметив, что правительство внимательно следит за событиями, которые происходят на Крымском полуострове.
Напомним, накануне заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В нем политик заявила, что ООН должна осудить преступные действия украинских властей, которые в одностороннем порядке перекрыли поставку пресной воды в Крым.
Дело в том, что на сегодняшний день основным источником воды для жителей полуострова является отходящий от русла Днепра Северо-Крымский канал. Несмотря на это, после воссоединения полуострова с Россией украинские власти решили нарушить обязательства по защите прав человека и перекрыть подачу воды.
Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Голосование было проведено в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако утвердившиеся на Украине после государственного переворота в 2014 году власти не признают результаты волеизъявления крымчан.
Автор: Сергей Андреев
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