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Глава МИД Украины заявил, что еще рано говорить, кто стоит за убийством Бабченко

30 мая 2018, 04:54  •  77 • Украина

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что еще рано говорить о том, кто стоит за убийством российского журналиста Аркадия Бабченко, но предположил, что к этому может быть причастна Россия.

"Полиция начала расследование, еще рано говорить, кто стоит за этим. У нас есть веское основание говорить, что Россия осмеливается применять и другие тактики для дестабилизации Украины: подрывная деятельность и политические убийства", - заявил он на первом в этом году заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

Ранее, выступая на том же заседании, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предположил, что "украинская власть обвинит в этом Россию", так как аналогичные обвинения "происходили не раз до этого".

В журналиста Аркадия Бабченко во вторник вечером трижды выстрелили на пороге его квартиры, по дороге в больницу он скончался. Начальник управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что профессиональная деятельность журналиста рассматривается как главная версия убийства.

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