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Глава МИД Украины сорвался на НАТО: "Дайте нам чёткий список!"

21 июня 2021, 11:05  •  66 • Политика
Глава МИД Украины, вероятно, начинающий подозревать о реальном отношении Североатлантического альянса к Незалежной, внезапно сорвался на НАТО. "Дайте нам чёткий список!" - потребовал он.
В интервью турецкому агентству Anadolu глава украинского внешнеполитического ведомства пожаловался на бездействие НАТО. Он отметил, что с 2008 года альянс не сделал ровным счётом ничего, чтобы приблизить вступление Украины в свои ряды. Кулеба подчеркнул, что даже на последнем саммите НАТО, кроме сладких для Киева слов президента США Джо Байдена о том, что НАТО видит в Украине полноправного члена альянса, не было сделано по факту ничего. Даже ориентировочных сроков не назвали.
Он отметил, что ещё в 2008 году НАТО пообещала взять свои ряды Украину и Грузию, но с тех пор продолжает только обещать.
"И вот мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам чёткий список", - сказал он и добавил, что, чем больше Киев проводит реформ, тем больше ожиданий высказывает альянс.
Ранее высокопоставленный источник в НАТО назвал истинную причину отказа Украине и Грузии. По его словам, дело не в территориальных конфликтах, не в Крыме и не в Донбассе. Дело в том, что ни один член альянса не готов к открытой конфронтации с Россией.

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