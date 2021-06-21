Глава МИД Украины сорвался на НАТО: "Дайте нам чёткий список!"

Глава МИД Украины, вероятно, начинающий подозревать о реальном отношении Североатлантического альянса к Незалежной, внезапно сорвался на НАТО. "Дайте нам чёткий список!" - потребовал он.

В интервью турецкому агентству Anadolu глава украинского внешнеполитического ведомства пожаловался на бездействие НАТО. Он отметил, что с 2008 года альянс не сделал ровным счётом ничего, чтобы приблизить вступление Украины в свои ряды. Кулеба подчеркнул, что даже на последнем саммите НАТО, кроме сладких для Киева слов президента США Джо Байдена о том, что НАТО видит в Украине полноправного члена альянса, не было сделано по факту ничего. Даже ориентировочных сроков не назвали.

Он отметил, что ещё в 2008 году НАТО пообещала взять свои ряды Украину и Грузию, но с тех пор продолжает только обещать.

"И вот мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам чёткий список", - сказал он и добавил, что, чем больше Киев проводит реформ, тем больше ожиданий высказывает альянс.

Ранее высокопоставленный источник в НАТО назвал истинную причину отказа Украине и Грузии. По его словам, дело не в территориальных конфликтах, не в Крыме и не в Донбассе. Дело в том, что ни один член альянса не готов к открытой конфронтации с Россией.