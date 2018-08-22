Глава МИД Украины скептически оценил возможность прекратить ж/д сообщение с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о своем «очень сдержанном» отношении к инициативе министра инфраструктуры государства Владимира Омеляна, предложившего прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

"Мы должны честно посмотреть на эту проблему", - заявил министр. По его словам, возможность такого разрыва с Россией нельзя оценивать через призму "политических лозунгов".

Об этом Климкин сказал в среду в ответ на соответствующий вопрос представителей прессы. Министр еще раз констатировал, что в поездках в Россию нуждаются "миллионы украинцев".

По его словам, украинцы ездят в РФ туда не потому, что она им нравится, а по личным причинам. «К родственникам или зарабатывают себе на жизнь», - пояснил министр, обратившись с призывом ко всем быть последовательными и не считать миллионы украинцам изменниками.