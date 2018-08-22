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Глава МИД Украины скептически оценил возможность прекратить ж/д сообщение с Россией
22 августа 2018, 15:54 • 76 • Политика
Павел Климкин призвал не рассматривать эту проблему через «призму политических лозунгов».
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о своем «очень сдержанном» отношении к инициативе министра инфраструктуры государства Владимира Омеляна, предложившего прекратить железнодорожное сообщение с Россией.
"Мы должны честно посмотреть на эту проблему", - заявил министр. По его словам, возможность такого разрыва с Россией нельзя оценивать через призму "политических лозунгов".
Об этом Климкин сказал в среду в ответ на соответствующий вопрос представителей прессы. Министр еще раз констатировал, что в поездках в Россию нуждаются "миллионы украинцев".
По его словам, украинцы ездят в РФ туда не потому, что она им нравится, а по личным причинам. «К родственникам или зарабатывают себе на жизнь», - пояснил министр, обратившись с призывом ко всем быть последовательными и не считать миллионы украинцам изменниками.
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