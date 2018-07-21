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Глава МИД Украины считает идею референдума в Донбассе "репетицией развала страны"

21 июля 2018, 14:54  •  28 • Украина

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин отвергает идею проведения референдума в Донбассе и усматривает в ней попытку "развалить" страну. Свое мнение на этот счет он выразил в пятницу на странице в Twitter.

"Относительно российского предложения о "референдуме на Донбассе": кто поверит в возможность свободного и честного волеизъявления в условиях рос. оккупации? РФ Донбасс совсем не интересует, и украинские граждане там тоже. Это своего рода "репетиция", которую Кремль и дальше будет толкать, чтобы развалить Украину", - написал Климкин.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных лиц, присутствовавших на выступлении президента России Владимира Путина на совещании послов и постоянных представителей в Москве, сообщило, что на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер якобы предложил для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум.

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