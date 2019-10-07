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Глава МИД Украины: разведение сил в Петровском и Золотом не начнется 7 октября
07 октября 2019, 12:39 • 198 • Украина
ТАСС, 7 октября. Глава МИД Украины заявил, что разведение сил в Петровском и Золотом в понедельник не начнется.
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