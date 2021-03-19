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Глава МИД Украины разразился громким обещанием: "Мы выжмем Россию из Крыма"

19 марта 2021, 05:25  •  148 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разразился громким обещанием. "Мы выжмем Россию из Крыма", - заявил министр и даже рассказал, что Киев собирается предпринять.
В эфире ток-шоу "Право на власть" на одном из украинских телеканалов Кулеба сообщил о предстоящем решении двух задач. Во-первых, о Крыме надо вновь заставить говорить весь мир. По словам главы украинского МИД, тему "оккупации" полуострова Россией необходимо срочно вернуть "в том вопросов международной повестки дня".
Во-вторых, необходимо систематизировать все усилия, направленные на возвращение территорий. Министр пояснил, что речь идёт как об усилиях вроде политических заявлений, так и о санкциях. Кроме того, требуется придумать алгоритм, который устранит препятствия, не позволяющие давить на Россию.
"Мы выжмем Россию из Крыма", - пообещал Дмитрий Кулеба и подчеркнул, что сделать это можно только "последовательным системным давлением".
Украина создала так называемую "Крымскую платформу", саммит которой запланирован на 23 августа. Это новый формат, который разрабатывает Кулеба и его ведомство. Присоединиться предлагают США, Франции, Турции, Германии, Японии, Канаде, Великобритании.

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