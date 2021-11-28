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Глава МИД Украины рассказал о поставках оружия с Запада: "Активный диалог"

28 ноября 2021, 12:05  •  180 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада ведут с Киевом переговоры о поставках оружия.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна ведёт переговоры с различными странами, способными предоставить Киеву вооружение.
Украина ведёт "очень активный диалог" с другими государствами, готовыми поставить военную технику "для укрепления возможности обороняться", сообщает немецкое издание Zeit. Однако раскрывать подробности переговоров министр отказался. По словам Кулебы, поставки оружия, как и деньги, "любят тишину".
Украинский министр отметил, что Запад поддерживает Украину в вопросе оружия "гораздо больше, чем словами".
"Мы называем это пакетом сдерживания, и этот пакет сдерживания состоит из трёх элементов. Первый - это чёткое политическое послание, что уже происходит. Второй - это набор санкций или ограничительных мер. Третье - это военная поддержка", - сообщил Кулеба.
Глава МИД Украины не согласен с утверждением, что "вооружение Украины сродни разжиганию конфликта". Он также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз - это вопрос времени.

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