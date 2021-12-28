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Глава МИД Украины раскрыл секрет переговоров с Путиным

28 декабря 2021, 23:40  •  86 • Политика
Глава МИД Украины Кулеба считает, что главное, чтобы за столом переговоров сидел Путин. "У него есть такая черта, что если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договорённостью, и тогда можно искать решение", - объяснил министр.
Украине нужно, чтобы за столом переговоров сидел лично президент России Владимир Путин, остальной состав участников не важен. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он объяснил, что всё дело в очень полезной черте характера главы России. Он никогда не выходит из-за стола переговоров, пока не достигнута хотя бы какая-то договорённость, утверждает украинский министр.
У него есть такая черта, что если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договорённостью, и тогда можно искать решение,
- сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина".
При этом министр сослался на опыт Парижского саммита 2019 года. По его итогам подписано коммюнике, однако Украина за прошедшие годы так и не выполнила взятые в рамках этого документа обязательства.

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