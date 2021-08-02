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Глава МИД Украины "выдал военную тайну": "Всё, что осталось от ВСУ"
02 августа 2021, 20:40 • 68 • Политика
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Кулебы о "камнях с неба" и возвращении Крыма. "Зачем-то выдал военную тайну", - отметила дипломат.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождётся момента, чтобы "вернуть" Крым, и пригрозил России "камнями с неба". Его слова прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Украинский министр сравнил потерю Крыма Украиной с конфликтом между Францией и Пруссией из-за Эльзаса и Лотарингии. По словам Кулебы, Незалежная, подобно Франции, вернёт полуостров при первой же возможности, а потом "хоть камни с неба".
- написала Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, что Крым ещё в 2014 году вышел из состава Украины и вернулся в состав России в результате общенародного референдума. Тем не менее в Киеве продолжают делать вид, будто полуостров по-прежнему является частью Незалежной.
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