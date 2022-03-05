Глава МИД Украины пугает НАТО "расплатой за слабость"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал НАТО за отказ закрывать небо над Незалежной и пугает Североатлантический альянс "расплатой за слабость".

"НАТО не может ничего решить и всё отдал на откуп союзникам" - так оценил действия Североатлантического альянса глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала после отказа закрыть небо над Незалежной.

В адрес НАТО министр вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским бросил неприкрытую угрозу. Альянс Кулеба пугает "расплатой за слабость".

"Это слабость, за которую альянс, к сожалению, расплатится, - предупреждает глава украинского МИД. - Сейчас из-за этой слабости и нерешительности пострадают украинцы".

Ранее Владимир Зеленский тоже уничижительно отозвался о НАТО, после того как альянс отказался закрывать небо над Украиной.

"Саммит НАТО, слабый саммит, растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один, - заявил президент Украины. - НАТО сознательно принял решение не закрывать небо над Украиной".

Зеленский, очевидно, как и Кулеба, в упор не хочет замечать то, что давно поняли страны НАТО, в том числе уже не раз говорили в США: закрытие неба над Украиной спровоцирует войну между Россией и Североатлантическим альянсом.