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Глава МИД Украины публично высмеял Лукашенко
20 ноября 2020, 23:35 • 103 • Политика
Министр не смог пройти мимо громкого заявления главы РБ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление о том, что на территории Украины и Польши работают центры американских спецслужб. Только вместо ответного заявления министр опубликовал мем в "Твиттере".
На странице Кулебы в социальной сети появилась GIF-анимация с британским актером Патриком Стюартом, которрый исполнил роль капитана Пикара в сериале "Звездный путь". На движущейся картинке герой Стюарта делает "фейспалм" - жест, под которым понимается усталость от странного поведения собеседника и отсутствие желания хоть как-то комментировать сказанное.
Напомним, что сегодня Лукашенко заявил, что белорусская и российская разведки нашли в Польше и Украине центры спецслужб США. Глава РБ обвинил западных агентов в дестабилизации ситуации в Минске.
Александр Григорьевич уже не раз обвинял в организации протестов координаторов из соседних стран – Польши, Чехии, Литвы.
Ранее бывшие коллеги Зеленского высмеяли Лукашенко, записав издевательское видео о его сыне Николае и акциях протеста в Белоруссии.
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