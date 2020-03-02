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Глава МИД Украины прокомментировал возможность своей отставки
02 марта 2020, 16:30 • 145 • Украина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не предлагал ему покинуть пост главы внешнеполитического ведомства. Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».
Reuters
По его словам, информация о возможности его отставки распространилась так широко, что даже глава МИД Швеции спросила у него, «работает он ещё или уже в отставке».
«Действительно, есть достаточно информации, это живо обговаривается, не только моя фамилия, а и всех других министров, включая премьер-министра... Разговоров (с Зеленским) о том, чтобы завершать (работу в должности главы МИД), не было», — заявил Пристайко.
Ранее украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что он не подавал заявления об отставке с поста главы украинского правительства.
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