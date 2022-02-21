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Глава МИД Украины призвал США "усердно работать" над проблемами Киева

21 февраля 2022, 08:50  •  223 • Политика
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Соединённые Штаты и в целом страны Запада "обязаны" усердно работать над проблемами Киева. Украинский дипломат считает, что отказ Украины от ядерного арсенала обязывает другие страны быть ответственными перед Киевом.
Журналист американского телеканала CBS спросил у Кулебы, считает ли он отказ Украины от ядерного арсенала "ошибкой", на что украинский дипломат ответил утвердительно.
При этом Кулеба заявил о том, что США "частично обязаны" Украине за такое решение. В ходе беседы украинский дипломат выразил уверенность в том, что, учитывая отказ Украины от ядерного арсенала и то, что гарантии безопасности, данные этой стране, по его мнению, "не сработали" – "некоторые страны должны чувствовать ответственность за это".
"И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины", - заявил Кулеба.
Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Запад должен обеспечить безопасность страны, как того требует Будапештский меморандум. Если этого не произойдёт, то Киев признает этот документ недействительным. А это значит, что Украина откажется от своего статуса неядерной страны.Он потребовал немедленного проведения консультаций по Будапештскому меморандуму.

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