Глава МИД Украины призвал ЕС отключить Россию от SWIFT и попросил у США "глушилки"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС отключить Россию от международной банковской системы SWIFT. По его словам, только так можно заставить Москву отказаться от "агрессии". Кроме того, дипломат обратился к США, попросив у партнёров "глушилки".

Кулеба призвал Евросоюз отключить Россию от SWIFT в рамках нового пакета санкций, которые "необходимо ввести" в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе. Об этом он сам заявил в интервью агентству Reuters.

Украинский министр также отметил, что попросил у США мощные средства радиоэлектронной борьбы для противодействия России. Он выразил надежду на то, что у западных партнёров "слова не будут расходиться с делом".

Напомним, что 19 апреля Кулеба принял участие в видеоконференции глав МИД стран Евросоюза. После этой онлайн-встречи политик выразил сожаление в связи с тем, что у европейских коллег не было "аппетита" к санкциям против России. Кулеба уверен, что только жёсткие экономические санкции способны повлиять на Москву.

Примечательно, что слова главы МИД Украины резко контрастируют с заявлением официальных лиц России, которые уже неоднократно обращали внимание, что санкции не работают. Более того, в последнее время бессмысленность ограничений признают даже на Западе. Так, например, агентство Moody’s считает, что недавние санкции против русского госдолга не будут иметь для Москвы негативных последствий.