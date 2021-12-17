Глава МИД Украины признался в унизительной тактике Киева: "Мы понимали - чёткого ответа не получим"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался в унизительной тактике официального Киева. "Мы понимали, что чёткого ответа мы не получим", - сказал он в эфире украинского ТВ.

Речь идёт о желании украинских властей привести страну в НАТО. Кулеба признался, что фактически представители Запада каждый раз кормят Киев обещаниями, при этом не давая никаких чётких сроков. Очередная такая ситуация произошла во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Украинский президент прямо спросил, когда Украину возьмут в НАТО, но ему снова не сказали никаких дат.

Как признался Кулеба, в Киеве знают, что не получат чётких ответов на подобные вопросы, поэтому продолжают их надоедливо задавать в надежде когда-нибудь услышать ответ.

"Мы понимали, что чёткого ответа мы не получим, но этот вопрос надо поднимать, и именно это мы делаем", - сказал он.

Кулеба также добавил, что этот вопрос был задан в том числе в связи с тем, что в следующем году пройдёт важный саммит НАТО в Мадриде, "где будет определяться по сути курс дальнейшего развития альянса".