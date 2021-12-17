Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прок...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник со...
Главная / Политика

Глава МИД Украины признался в унизительной тактике Киева: "Мы понимали - чёткого ответа не получим"

17 декабря 2021, 11:45  •  193 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался в унизительной тактике официального Киева. "Мы понимали, что чёткого ответа мы не получим", - сказал он в эфире украинского ТВ.
Речь идёт о желании украинских властей привести страну в НАТО. Кулеба признался, что фактически представители Запада каждый раз кормят Киев обещаниями, при этом не давая никаких чётких сроков. Очередная такая ситуация произошла во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Украинский президент прямо спросил, когда Украину возьмут в НАТО, но ему снова не сказали никаких дат.
Как признался Кулеба, в Киеве знают, что не получат чётких ответов на подобные вопросы, поэтому продолжают их надоедливо задавать в надежде когда-нибудь услышать ответ.
"Мы понимали, что чёткого ответа мы не получим, но этот вопрос надо поднимать, и именно это мы делаем", - сказал он.
Кулеба также добавил, что этот вопрос был задан в том числе в связи с тем, что в следующем году пройдёт важный саммит НАТО в Мадриде, "где будет определяться по сути курс дальнейшего развития альянса".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



193
Источник
Похожие новости
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться"
17 декабря 2021, 06:30
В НАТО поставили России двойной ультиматум
17 декабря 2021, 00:40
Сокуров покаялся после покушения на целостность России: "Я дилетант"
17 декабря 2021, 04:10
Зачем Запад лезет: Будина о "минах", заложенных в ультиматуме к России
17 декабря 2021, 04:10
США выгодно вхождение Украины в состав России. Идея конгрессмена ушла в массы
17 декабря 2021, 02:25
The Wall Street Journal прозрел: русские и китайцы договорились - США проиграли
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться&qu...
17 декабря 2021, 06:30
В НАТО поставили России двойной ультиматум
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и сканда...
17 декабря 2021, 00:40
Сокуров покаялся после покушения на целостность России: "Я дилетант"
17 декабря 2021, 04:10
Зачем Запад лезет: Будина о "минах", заложенных в ультиматуме к России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2021, 04:00
Авиакатастрофа 1966 года вызвала новые вопросы: Спустя полвека там нашли несметные богатства
11 декабря 2021, 19:10
Захарова поставила CNN в тупик одним вопросом о США и России
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
15 декабря 2021, 14:15
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил о разоблачении
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.