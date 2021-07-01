Глава МИД Украины пригрозил России "исправить ошибку" с Крымом

Глава МИД Украины Кулеба назвал включение Крыма в состав России ошибкой. "Крымская платформа — это способ исправить ошибки 2014 года", - добавил он.

На Украине назвали "ошибкой" возвращение Крыма с состав России, и пригрозили "исправить" это. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, "исправлять ошибку" предполагается при помощи саммита "Крымская платформа". Мероприятие запланировано на 23 августа. Киев пригласил на саммит США, Турцию, Великобританию, Канаду и страны ЕС.

Крымская платформа — это способ исправить ошибки 2014 года,

- написал глава МИД Украины в Twitter.

В России уже прокомментировали эту "инициативу". Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что любые попытки "вернуть" Крым будут восприняты Москвой, как акт агрессии.

Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума жителей полуострова. Однако Украина и Запад отказываются признавать свободное волеизъявление народа.