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Глава МИД Украины поправил пошатнувшийся имидж новым заявлением о войне с Россией
22 августа 2018, 19:09 • 174 • Политика
Реальность в том, что РФ и Украина находятся в состоянии войны, заявил Климкин.
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин снова заявил о том, что Украина якобы находится с Россией в состоянии войны. Об этом министр сказал журналистам в среду.
«Мы должны понять вообще реальность. Эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с Россией», — сказал министр.
Ранее Климкин отказался поддержать инициативу министра инфраструктуры Омеляна разорвать железнодорожное сообщение с Россией. По его словам, украинцы ездят в РФ не потому, что она им нравится, а потому, что там живут их родственники или находится работа.
До этого глава МИД Украины заявил о катастрофе в украинском образовании, выявившейся по итогам аттестации украинских выпускников. Климкин сказал, что эта ситуация может привести к тому, что Украина «окажется нигде».
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