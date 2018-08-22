Глава МИД Украины поправил пошатнувшийся имидж новым заявлением о войне с Россией

Реальность в том, что РФ и Украина находятся в состоянии войны, заявил Климкин.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин снова заявил о том, что Украина якобы находится с Россией в состоянии войны. Об этом министр сказал журналистам в среду.

«Мы должны понять вообще реальность. Эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с Россией», — сказал министр.

Ранее Климкин отказался поддержать инициативу министра инфраструктуры Омеляна разорвать железнодорожное сообщение с Россией. По его словам, украинцы ездят в РФ не потому, что она им нравится, а потому, что там живут их родственники или находится работа.

До этого глава МИД Украины заявил о катастрофе в украинском образовании, выявившейся по итогам аттестации украинских выпускников. Климкин сказал, что эта ситуация может привести к тому, что Украина «окажется нигде».