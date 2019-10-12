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Глава МИД Украины планирует попросить ЕС «дожать Россию»

12 октября 2019, 17:54  •  64 • Украина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу» заявил, что во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября он планирует призвать партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.
 
РИА Новости
 

По его словам, в Киеве «в настоящее время идут на определённые, довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста».

Он добавил, что «хочет сказать Европе, что эти очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе». Пристайко считает, что европейские страны должны «подставить плечо и их поддержать».

«Потому что если вы сейчас не дожмёте Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнём баррикадироваться», — сказал глава украинского МИД.

Ранее в ЕС отметили прогресс Киева в реализации Минских соглашений.

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