Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба однозначно отверг "Русский мир", исключив любую возможность возобновления тесных, братских отношений с Россией, и сделал намёк Евросоюзу: "Хочется больше признания".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил любую возможность возобновления тесных, братских отношений с Россией.

В ходе конференции "Open Zakarpattia 2021. Форум развития" он подчеркнул, что политически Незалежная уже целиком вышла из состава "Русского мира", и добавил, что никто из нынешнего руководства страны - ни президент Владимир Зеленский, ни парламент, ни правительство - не собирается идти на попятную.

Кулеба отметил, что теперь Украина идёт по пути "европейской, евроатлантической страны" и планирует продолжать двигаться в том же русле: "Для меня это принципиально".

Глава МИД Незалежной, однако, подчеркнул, что Киеву на этом направлении "хочется больше признания" от государств ЕС.

Дипломат также признался, что не может ответить, когда страна наконец войдёт в НАТО и Евросоюз.