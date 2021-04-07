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Глава МИД Украины оценил военную обстановку в Донбассе
07 апреля 2021, 12:20 • 23 • Украина
Киев, 7 апреля. Киев отдаст приказ открыть огонь в случае, если украинской армии будет грозить опасность в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ответный огонь также может последовать при атаке на позиции украинских военных. Об этом дипломат рассказал в интервью газете Liberation.
По словам главы дипломатического ведомства, Киев не стремится к эскалации вооруженного конфликта и не наращивает военную мощь, если в зону боевых действий прибывают новые силы — то только в рамках ротации. Также, дипломат подчеркнул, что в украинском правительстве были довольны всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года.
Ранее, Народная милиция ЛНР (НМ ЛНР) сообщила о погибшем от осколков несовершеннолетнем ребенке. В НМ уточнили, что юноша 2004 года рождения получил осколочные ранения в результате подрыва на мине.
Автор: Мария Веселова
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