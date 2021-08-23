|
Глава МИД Украины оскандалился с русским языком. Пришлось дать урок: "Не свистит, а кукарекает"
23 августа 2021, 12:45 • 170 • Политика
Глава МИД Украины Кулеба оскандалился с русским языком, допустив нелепую ошибку в популярной пословице. Сенатор Алексей Пушков объяснил политику, что петух вообще-то не свистит, а кукарекает.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь приковал к себе внимание одиозным высказыванием. Он заявил в эфире "Радио Свобода"*, что Украина всё равно "выведет" Россию из Крыма.
Кулеба пояснил, что в политике всегда есть два выбора: "Либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждёшь, когда "петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть". Вот и всё".
Нелепую оговорку украинского министра прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. "У главы МИД Украины - новый образ, - написал он в своём телеграм-канале, - он не хочет ждать, "пока петух свистнет".
- заметил Пушков.
По словам сенатора, это выражение скорее применимо к действиям самих киевских властей, которые занимаются политическим свистом на самых разных платформах без всякой пользы для Украины. Страна тем временем "стремительно катится вниз, к статусу самой бедной страны Европы", добавил Пушков.
* "Радио Свобода" - включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Подпишитесь на нас
170
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 августа 2021, 06:50
|
17 августа 2021, 09:55
|
21 августа 2021, 07:35
|
22 августа 2021, 16:35
|
22 августа 2021, 20:15
|
16 августа 2021, 21:05
|
21 августа 2021, 02:05