Глава МИД Украины однозначно ответил на требования России: Спецоперация продолжается

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба однозначно ответил на требования России по вопросам спецоперации. Ответ украинского представителя даёт понять, что спецоперация продолжается в полном объёме.

В частности, во время переговоров Кулеба заявил о том, что украинская сторона не намерена выполнять требования России.

"Остановку огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины", - сказал он, отметив, что "Украина не сдалась и не сдастся".

Кулеба также добавил, что приехал в Анталью с двумя задачами - организация гуманитарного коридора из Мариуполя и 24-часовое перемирие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил три требования России к Киеву, отметив, что наша страна готова мгновенно прекратить спецоперацию, если украинская сторона выполнит их.

"Они должны внести поправки в свою Конституцию, согласно которым Украина будет отвергать любые цели войти в какой-либо блок (то есть Киев ставит крест на своих мечтах войти в НАТО и прочие военные блоки. - Ред.). Мы также говорили о том, что они должны признать, что Крым является территорией России, - продолжил озвучивать список требований Песков. - И они должны признать, что Донецк и Луганск являются независимыми государствами. Всё. Через мгновение это прекратится".