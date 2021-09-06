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Глава МИД Украины обвинил Россию в "отговорках" от встречи Путина и Зеленского
06 сентября 2021, 02:10 • 134 • Политика
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она "находит отговорки", чтобы не допускать встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В эфире телеканала "Интер" Кулеба заявил, что Киев к такой встрече готов и что он "не прячется". При этом он сравнил Украину с Россией, выдвинув обвинение.
"У нас создаётся впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - произнёс украинский министр.
Напомним, Владимир Зеленский заявил о том, что готов разговаривать с коллегой из России, ещё в середине весны этого года. Он предложил Москве выбрать "любую точку украинского Донбасса, где идёт война". В ответ Владимир Путин предложил Зеленскому говорить о Донбассе с руководителями Донецкой и Луганской народных республик. Но если встреча лидеров двух государств необходима, украинский президент может приехать в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Москва готова нормализовать отношения с Киевом.
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