Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пресс-конференция Владимира Путина. Трансляция
"Никакой новой пенсионной реформы не обсуждается": Владимир Путин провел Большую...
Путина насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра минских соглаше...
"Отпустили через два часа": Российскую границу пересекли несколько дес...
Главная / Украина

Глава МИД Украины обсудит с Маасом итоги нормандского саммита

19 декабря 2019, 20:09  •  26 • Украина
Глава МИД Украины Вадим Пристайко во время визита в ФРГ 19—20 декабря обсудит с немецким коллегой Хайко Маасом реализацию итогов нормандского саммита.
 
globallookpress.com © Michael Fischer/dpa
 

«20 декабря в Берлине министр проведёт переговоры с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Центральной темой переговоров будет активизация украинско-германского политического диалога, дальнейшее совместное взаимодействие в контексте реализации итогов недавнего нормандского саммита в Париже», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства Украины.

Кроме того, Пристайко намерен обсудить с Маасом энергетическую безопасность Европы, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

В сентябре главы МИД Украины и ФРГ в рамках телефонных переговоров обсудили нормандский формат.

В ноябре Маас призвал Россию выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
19 декабря 2019, 16:54
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу города
18 декабря 2019, 21:39
Русская рулетка сбежала на Украину
19 декабря 2019, 16:54
Кучма заявил о намерении продолжать переговоры по обмену пленными
18 декабря 2019, 21:24
Эксперт прокомментировал решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам
19 декабря 2019, 20:09
Глава МИД Украины обсудит с Маасом итоги нормандского саммита
19 декабря 2019, 15:11
Путина насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
19 декабря 2019, 00:54
Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте д...
19 декабря 2019, 04:09
"Перечисляют какую-то ерунду": Политолог разоблачил новость об отказе Росси...
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «П...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2019, 00:24
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
16 декабря 2019, 07:54
"Должны исчезнуть": К расправе над русскоязычными украинцами призвал телеведущий. В Сети предложили лишить его фамилии
13 декабря 2019, 05:09
Китай послал WADA, а Россия оправдывается (Руслан Осташко)
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи
14 декабря 2019, 23:24
Макрон жестами выдал своё отношение к Путину и Зеленскому - психолог
15 декабря 2019, 05:54
Президенты-грубияны: Кто не умеет держать себя в руках
18 декабря 2019, 15:09
Секретная запись СБУ перед майданом. Яценюк Маккейну: Возможность ухода Крыма – ничто, по сравнению с нашей геополитической задачей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.