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Глава МИД Украины обсудит с Маасом итоги нормандского саммита
19 декабря 2019, 20:09 • 26 • Украина
Глава МИД Украины Вадим Пристайко во время визита в ФРГ 19—20 декабря обсудит с немецким коллегой Хайко Маасом реализацию итогов нормандского саммита.
globallookpress.com © Michael Fischer/dpa
«20 декабря в Берлине министр проведёт переговоры с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Центральной темой переговоров будет активизация украинско-германского политического диалога, дальнейшее совместное взаимодействие в контексте реализации итогов недавнего нормандского саммита в Париже», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства Украины.
Кроме того, Пристайко намерен обсудить с Маасом энергетическую безопасность Европы, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.
В сентябре главы МИД Украины и ФРГ в рамках телефонных переговоров обсудили нормандский формат.
В ноябре Маас призвал Россию выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.
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