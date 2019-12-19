Глава МИД Украины обсудит с Маасом итоги нормандского саммита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко во время визита в ФРГ 19—20 декабря обсудит с немецким коллегой Хайко Маасом реализацию итогов нормандского саммита.

«20 декабря в Берлине министр проведёт переговоры с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Центральной темой переговоров будет активизация украинско-германского политического диалога, дальнейшее совместное взаимодействие в контексте реализации итогов недавнего нормандского саммита в Париже», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства Украины.

Кроме того, Пристайко намерен обсудить с Маасом энергетическую безопасность Европы, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

В сентябре главы МИД Украины и ФРГ в рамках телефонных переговоров обсудили нормандский формат.

В ноябре Маас призвал Россию выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.