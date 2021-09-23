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Глава МИД Украины о разрыве отношений с Россией: "Пользы ноль"
23 сентября 2021, 02:05 • 68 • Политика
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разрывать дипломатические отношения с Россией было бы неразумно.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас разрыв дипотношений с Россией не принесёт никакой пользы. По его словам, это следовало бы сделать ещё семь лет назад, в 2014 году.
Сейчас подобные рассуждения представляют собой не что иное, как красивый лозунг. Однако сам по себе этот лозунг неразумен и не несёт никакого смысла.
"Пользы от этого ноль. У нас и так отношений де-факто нет", - заявил Кулеба.
По его словам, сейчас говорить о разрыве отношений с Москвой не приходится. "Должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу", - полагает он.
Министр подчеркнул, что разрыв дипотношений является высшей мерой наказания.
"Я за резкие шаги, но я считаю, что резкость должна быть разумной, продуманной и своевременной. Просто бегать, махать руками и разрывать отношения - это неэффективно", - сказал глава МИД Незалежной в эфире телеканала "Дом".
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