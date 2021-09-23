Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разрывать дипломатические отношения с Россией было бы неразумно.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас разрыв дипотношений с Россией не принесёт никакой пользы. По его словам, это следовало бы сделать ещё семь лет назад, в 2014 году.

Сейчас подобные рассуждения представляют собой не что иное, как красивый лозунг. Однако сам по себе этот лозунг неразумен и не несёт никакого смысла.

"Пользы от этого ноль. У нас и так отношений де-факто нет", - заявил Кулеба.

По его словам, сейчас говорить о разрыве отношений с Москвой не приходится. "Должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу", - полагает он.

Министр подчеркнул, что разрыв дипотношений является высшей мерой наказания.

"Я за резкие шаги, но я считаю, что резкость должна быть разумной, продуманной и своевременной. Просто бегать, махать руками и разрывать отношения - это неэффективно", - сказал глава МИД Незалежной в эфире телеканала "Дом".