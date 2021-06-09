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Глава МИД Украины не поверил обещаниям Путина сохранить транзит
09 июня 2021, 23:05 • 80 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не поверил обещаниям президента России Владимира Путина сохранить транзит газа после запуска "Северного потока - 2".
Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Кулеба с сожалением отметил, что ФРГ придерживается иной точки зрения на счёт целесообразности строительства газопровода. Но при этом заметил, что немецкая сторона "осознаёт риски для Украины" и готова помочь стране.
В то же время глава украинской дипломатии выразил неуверенность в том, что Россия продолжит поставлять газ в Европу через украинскую ГТС после запуска "Северного потока - 2", передаёт РИА Новости.
Напомним, что во время выступления на ПМЭФ-2021 президент России Владимир Путин заявил о намерении осуществлять поставки газа через Украину, по меньшей мере до истечения срока контракта. Глава государства подчеркнул, что Россия могла бы транспортировать через Украину куда большие объёмы газа за большие деньги, если бы Киев не испортил отношения с Москвой.
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