Глава МИД Украины не поверил обещаниям Путина сохранить транзит

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не поверил обещаниям президента России Владимира Путина сохранить транзит газа после запуска "Северного потока - 2".

Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Кулеба с сожалением отметил, что ФРГ придерживается иной точки зрения на счёт целесообразности строительства газопровода. Но при этом заметил, что немецкая сторона "осознаёт риски для Украины" и готова помочь стране.

В то же время глава украинской дипломатии выразил неуверенность в том, что Россия продолжит поставлять газ в Европу через украинскую ГТС после запуска "Северного потока - 2", передаёт РИА Новости.

Мы сомневаемся в способности и желании России придерживаться любых договорённостей, - отметил Кулеба.