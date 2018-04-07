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Глава МИД Украины назвал условия встречи в нормандском формате

07 апреля 2018, 11:09  •  66 • Украина
Украина готова к встрече в нормандском формате, если в повестку будут включены вопросы безопасности, освобождения заключённых и миротворческой миссии, заявил глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Интер».
 
globallookpress.com
 

«Буду говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроём или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию», — приводит его слова «112 Украина».

Как отметил Климкин, ключевыми являются вопросы безопасности, освобождения заключённых, а также миротворческой миссии в Донбассе.

«Я сказал и французскому коллеге, и немецкому: если включаем эти три вопроса в повестку дня нормандской встречи — собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время на такую встречу мы выйдем», — заявил дипломат.

29 марта лидеры стран нормандского формата подтвердили приверженность минским договорённостям.

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