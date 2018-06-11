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Глава МИД Украины назвал три условия для мира на Донбассе

11 июня 2018, 16:09  •  97 • В России

Три условия для мира на Донбассе назвал глава украинского МИД Павел Климкин. Он сказал, что в республики должна вернутся киевская власть.

- Все СМИ говорят о Сингапуре, а у нас свое дело: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом — это путь к миру, - написал Климкин в Твиттере.

Но депутат Госдумы Виталий Милонов уверен: на Климкина не надо обращать внимания.

-Это несуразный идиот и недоразумение на теле Украины, которое называет себя министром иностранных дел, - поделился с “КП” Милонов. - Все что он говорит - это подтверждение моих слов. Вместе с международными силами навязать на Донбассе выборы украинской Рады. То есть легализовать правление киевской хунты на территории ДНР и ЛНР. Но этого больше не будет. Донбасс никогда больше не украинской землей. Кровь, которая никогда не смоется с рук таких климкиных, отделила Донбас от Украины. Сейчас самое главное, чтобы не было бомбежек. О каких выборах идет речь, если Киев стреляет по этим людям. Их убивают за то, что они русские. Десятилетия должны пройти, чтобы началось примирение.

Депутат назвал киевскую власть животными, которые не могут быть одомашнены.

- Поэтому их нужно держать в клетке, их нужно отделить от нормальных людей. В этом и могут помочь миротворцы, - считает Милонов. - Но мировое сообщество с этим не спешит. Многие страны Запада поддерживают Киев. Они хотят устроить геноцид русских людей на Донбассе. Но у нас разное понимание о миротворцах. Путин и Захарченко говорят о миротворцах, которые будут следить за соблюдением мира. Чтобы с обоих сторон не возобновлялся огонь. А Киев говорит о миротворцах, которые помогут ему зайти на Донбасс и зачистить всех несогласных. Украина говорит не о миротворцах, а о карателях.

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