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Глава МИД Украины Кулеба рассказал о позиции на переговорах в Турции
29 марта 2022, 01:55 • 37 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телеинтервью рассказал о позициях страны перед встречей с делегацией России в Турции.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телевидения страны рассказал о позиции к предстоящим переговорам с дипломатами России в Турции.
Об этом сообщил в своем канале политолог Руслан Осташко.
По словам главы МИД Украины, минимум, который планируется обсудить на переговорах - это гуманитарные вопросы. Программа-максимум - прекращение огня и достижение стабильных договоренностей о прекращении огня.
По словам Кулебы, пока между делегациями России и Украины нет договоренностей ни по доному пункту. Глава МИД Украины заявил, что страна не намерена отказываться "от территорий, людей и суверенитета".
По словам Кулебы, делегация Украины не будет продолжать переговоры, если представители России продолжат "говорить языком ультиматумов и "пропагандистских штампов".
Также в ходе выступления на ТВ Украины Кулеба дал совет членам делегации Украины "ничего не пить, не есть и не касаться поверхностей".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о деталях переговоров России и Украины в Стамбуле.
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