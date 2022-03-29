Глава МИД Украины Кулеба рассказал о позиции на переговорах в Турции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телеинтервью рассказал о позициях страны перед встречей с делегацией России в Турции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телевидения страны рассказал о позиции к предстоящим переговорам с дипломатами России в Турции.

Об этом сообщил в своем канале политолог Руслан Осташко.

По словам главы МИД Украины, минимум, который планируется обсудить на переговорах - это гуманитарные вопросы. Программа-максимум - прекращение огня и достижение стабильных договоренностей о прекращении огня.

По словам Кулебы, пока между делегациями России и Украины нет договоренностей ни по доному пункту. Глава МИД Украины заявил, что страна не намерена отказываться "от территорий, людей и суверенитета".

По словам Кулебы, делегация Украины не будет продолжать переговоры, если представители России продолжат "говорить языком ультиматумов и "пропагандистских штампов".

Также в ходе выступления на ТВ Украины Кулеба дал совет членам делегации Украины "ничего не пить, не есть и не касаться поверхностей".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о деталях переговоров России и Украины в Стамбуле.