Глава МИД Украины Кулеба признался: Европа уже устала от санкций

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Европа уже устала от бесконечных санкций против России.

Об этом он заявил, выступая в эфире польского телеканала TVN24. При этом он отметил, что Польша по-прежнему готова давить Россию санкциями, даже в ущерб самой себе.

Честно говоря, я вижу усталость от санкций в некоторых странах. Но Польша не одна из них, Польша в первых рядах в деле усиления давления на Россию,

- отметил Кулеба.

Отметим, что глава МИД Украины чаще других просил США и Европу ввести против России новые санкции. Спецоперацию санкции не остановили, но заметно осложнили жизнь Западу. В США резко подорожал бензин, а в Европе - газ. Кроме того, теперь недружественным для России странам придётся покупать газ в рублях.

Американские эксперты ранее уже предупреждали США, что злоупотребление санкциями может привести к перестройке всей мировой экономики и утрате долларом статуса международной валюты. Судя по всему, именно это в настоящий момент и начинает происходить.