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Глава МИД Украины Кулеба признался: Европа уже устала от санкций

31 марта 2022, 22:45  •  76 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Европа уже устала от бесконечных санкций против России.
Об этом он заявил, выступая в эфире польского телеканала TVN24. При этом он отметил, что Польша по-прежнему готова давить Россию санкциями, даже в ущерб самой себе.
Честно говоря, я вижу усталость от санкций в некоторых странах. Но Польша не одна из них, Польша в первых рядах в деле усиления давления на Россию,
- отметил Кулеба.
Отметим, что глава МИД Украины чаще других просил США и Европу ввести против России новые санкции. Спецоперацию санкции не остановили, но заметно осложнили жизнь Западу. В США резко подорожал бензин, а в Европе - газ. Кроме того, теперь недружественным для России странам придётся покупать газ в рублях.
Американские эксперты ранее уже предупреждали США, что злоупотребление санкциями может привести к перестройке всей мировой экономики и утрате долларом статуса международной валюты. Судя по всему, именно это в настоящий момент и начинает происходить.

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