Глава МИД Украины Климкин назвал экипажи задержанных кораблей «военнопленными»

По его мнению, именно такой статус должен быть предоставлен украинским морякам в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года.

Климкин добавил, что возглавляемое им ведомство в настоящий момент занимается судьбой экипажей задержанных кораблей и намерено прибегнуть к помощи международных организаций.

По мнению замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрея Суздальцева, заявление министра о «военнопленных», притом что Россия и Украина не находятся в состоянии войны, - одна из многих странностей политики Киева. Он напомнил о том, как Украина называла РФ «врагом» и при этом требовала продолжения поставок газа.

Эксперт отметил, что всего несколько дней назад украинские корабли спокойно проходили Керченский пролив с разрешения России и ни о каких «военных действиях» речь не шла. Теперь же Киев готовит новую «заточку» под санкции, полагает Суздальцев.

«Заказали проход, использовали «вражескую» инфраструктуру, получили лоцию, российский лоцман провел украинские корабли «противника», и все было хорошо. Изощреннейшая логика: сегодня - военнопленный, завтра - герой, а зачастую одновременно! О чем это говорит? О том, что готовится новая санкционная «заточка», - сказал он Nation News.

По словам эксперта, от Киева можно сейчас ожидать любых антироссийских заявлений. Например, обвинений в применении «Новичка» в Харькове.