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Глава МИД Украины Климкин назвал антироссийскую санкцию мечты

05 декабря 2018, 01:54  •  71 • Политика
Украина обсудила с НАТО отправку кораблей альянса в Азовское море, а глава МИД Павел Климкин назвал «лучшую санкцию» против России. Антироссийской санкцией мечты оказалась остановка «Северного потока - 2».
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал лучшую санкцию против России, которую могли бы ввести ЕС и НАТО. Глава МИД Украины мечтает о полной остановке реализации проекта российского газопровода «Северный поток - 2».
Еще одной антироссийской санкцией мечты Климкин назвал запрет для российских судов пользоваться портами «цивилизованных стран». Глава МИД Украины уточнил, что все это - вопросы для «дальнейших дискуссий».
«Мы говорили о том, что нужно остановить «Северный поток - 2», и о том, что это была бы лучшая санкция против России», - цитирует слова Климкина украинское издание «Европейская правда».
Глава МИД Украины добавил, что в случае с инцидентом в Керченском проливе нельзя ограничиваться только персональными санкциями против российского флота и береговой охраны.
Напомним, что инцидент в Керченском проливе произошел еще в воскресенье 25 ноября. Три украинских военных судна нарушили границу России и были задержаны береговой охраной. Во вторник, 4 декабря, Украина обсудила эту ситуацию с НАТО.

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