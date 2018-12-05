Глава МИД Украины Климкин назвал антироссийскую санкцию мечты

Украина обсудила с НАТО отправку кораблей альянса в Азовское море, а глава МИД Павел Климкин назвал «лучшую санкцию» против России. Антироссийской санкцией мечты оказалась остановка «Северного потока - 2».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал лучшую санкцию против России, которую могли бы ввести ЕС и НАТО. Глава МИД Украины мечтает о полной остановке реализации проекта российского газопровода «Северный поток - 2».

Еще одной антироссийской санкцией мечты Климкин назвал запрет для российских судов пользоваться портами «цивилизованных стран». Глава МИД Украины уточнил, что все это - вопросы для «дальнейших дискуссий».

«Мы говорили о том, что нужно остановить «Северный поток - 2», и о том, что это была бы лучшая санкция против России», - цитирует слова Климкина украинское издание «Европейская правда».

Глава МИД Украины добавил, что в случае с инцидентом в Керченском проливе нельзя ограничиваться только персональными санкциями против российского флота и береговой охраны.

Напомним, что инцидент в Керченском проливе произошел еще в воскресенье 25 ноября. Три украинских военных судна нарушили границу России и были задержаны береговой охраной. Во вторник, 4 декабря, Украина обсудила эту ситуацию с НАТО.