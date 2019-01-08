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Глава МИД Украины хочет навсегда запретить русских мужчин через "умную фильтрацию"

08 января 2019, 18:24  •  101 • Политика
МИД Украины выступил за постоянный запрет на въезд мужчин из России. Климкин назвал это "умной фильтрацией" граждан России.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин хочет навсегда запретить въезд в страну мужчинам из России. Об этом во вторник 8 января сообщило украинское агентство УНИАН.
Речь идёт о русских мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет. Климкин назвал это "умной фильтрацией". По его словам, она должна действовать всегда, а не только во время военного положения.
"Я считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация, должна быть всегда", - цитирует УНИАН слова Климкина.
Заявление министра связано со снятием военного положения на Украине, которое было введено в конце ноября 2018 года после украинской провокации в Керченском проливе, завершившейся арестом украинских моряков и их боевых кораблей. На время военного положения въезд в Украину гражданам России мужского пола от 16 до 60 лет был запрещён. Запрет был снят в конце декабря в связи с истечением срока военного положения.

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