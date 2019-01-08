Глава МИД Украины хочет навсегда запретить русских мужчин через "умную фильтрацию"

МИД Украины выступил за постоянный запрет на въезд мужчин из России. Климкин назвал это "умной фильтрацией" граждан России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин хочет навсегда запретить въезд в страну мужчинам из России. Об этом во вторник 8 января сообщило украинское агентство УНИАН.

Речь идёт о русских мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет. Климкин назвал это "умной фильтрацией". По его словам, она должна действовать всегда, а не только во время военного положения.

"Я считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация, должна быть всегда", - цитирует УНИАН слова Климкина.

Заявление министра связано со снятием военного положения на Украине, которое было введено в конце ноября 2018 года после украинской провокации в Керченском проливе, завершившейся арестом украинских моряков и их боевых кораблей. На время военного положения въезд в Украину гражданам России мужского пола от 16 до 60 лет был запрещён. Запрет был снят в конце декабря в связи с истечением срока военного положения.