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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал НАТО в вопросе включения Киева в альянс

22 июня 2021, 13:40  •  100 • Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от руководства НАТО «четкий список» с указанием конкретных реформ и реального плана по членству Киева в Североатлантическом блоке. Свое недовольство Кулеба высказал в интервью турецкому новостному агентству «Anadolu».

Вопрос вступления Украины в состав НАТО появился уже довольно давно. Начиная с 2008 года, руководство Североатлантического альянса повсеместно заявляет о предстоящем подписании союзнического соглашения с Киевом. Несмотря на это, кроме тех самых заявлений, реальных действий предпринято так и не было.

Дмитрий Кулеба, как официальный представитель Украины на мировой арене, вполне обоснованно выказывает свое недовольство в отношении руководства блока. При том, что американский президент Джо Байден говорит, что видит Украину полноправным членом НАТО, по идее, не должно оставаться сомнений, что этот момент когда-нибудь должен настать.

Только вот учитывая сложность нынешней политической ситуации в мире, случится это совсем не скоро, если и случится вообще. На данный момент кроме поверхностных и размытых заявлений руководство альянса ни разу не представило даже примерных сроков вступления Украины в НАТО. Такое положение вещей, очевидно, рождает множество вопросов.

В чем именно заключается такая бесформенность позиции НАТО в отношении Киева, можно только догадываться. Скорее всего, это связано с тем, что членство Украины в альянсе принесет блоку больше минусов, чем плюсов.

И без того напряженные отношения с Россией и некоторыми другими странами СНГ в случае вступления Киева в НАТО могут стать еще более шаткими. Учитывая весь негатив, лоббируемый руководством стран альянса в отношении Москвы, такой подход сыграет скорее негативно и спровоцирует еще больше ответных мер, которые могут сделать Россию более сильным политическим игроком.

Несмотря на это, НАТО никогда не станет официально заявлять о нежелании принимать Украину, так как такой шаг отдалит Киев от евроинтеграции и вынудит украинское руководство искать другие пути решения внутриполитических проблем.

В любом случае вопросы, касающиеся членства Украины в НАТО, еще не раз будут подниматься в кулуарах западных саммитов, при этом вызывая споры среди сторонников и противников неоднозначной инициативы.

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