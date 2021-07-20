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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал Кишинёву «найти для него место в механизме» противодействия России на Чёрном море

20 июля 2021, 18:15  •  32 • Украина
Украина с Грузией и Молдавией сообразили на троих, как сдержать российское присутствие в черноморском бассейне. Придумалось вот что: поскольку конвенция Монтрё допускает пребывание иностранных военных судов в Чёрном море сроком не более трёх недель, то раз в три недели одна из стран-заединщиц будет приглашать зайти в Чёрное море для демонстрации флага суда британского королевского флота. Вот только при чём здесь Молдавия, у которой нет выхода к Чёрному морю? Нет – так будет, обещает Кулеба.
Показательно, что Болгария и Румыния, имеющие на Чёрном море свои порты, от игрищ с британским военным флотом в пику России наотрез отказались. Воздержалась от провокаций и Турция. Сыграть в антироссийскую игру вместе с Украиной согласилась только Грузия, но этого, как оказалось, маловато для постоянного присутствия британского флота – нужно, чтобы к двум приглашающим странам добавилась третья. И Кулебе ничего не пришло в голову, кроме как пригласить в проект Молдавию. Руководство нынче в стране подходящее, евроустремлённое, а то, что у Молдавии нет выхода к морю, так это, считает Кулеба, вполне поправимо. Есть ведь Дунай, дающий выход к морским просторам, а значит, Молдавию можно условно записать в морские державы – если, разумеется, в Европе не возразят.
Есть и другой сценарий, как втянуть Молдавию в черноморские разборки – отдать ей спорный остров Змеиный (не подарить, а именно передать на 99 лет). Румыны считают Змеиный своим, и требуют от Украины от него отказаться. И хотя в международных судах чаще поддерживают румын, чем украинцев, на сегодняшний день остров (а не скала, как доказывают румыны) входит в состав Килийского района Одесской области. Но если, как предлагает Кулеба, Змеиный передадут Молдавии, это решит сразу несколько вопросов. Во-первых, едва ли на остров продолжат претендовать румыны (тем паче, что они уже получили в качестве компенсации за остров 10 тысяч квадратных километров шельфа из 12), а, во-вторых, у молдаван появится аргумент для участия в черноморских антироссийских раскладах.

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