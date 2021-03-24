Глава МИД Турции ответил США словами Путина, почему не откажется от С-400

В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт. Глава МИД страны почти дословно повторил слова Путина о Крыме.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил госсекретарю США Энтони Блинкену словами президента России Владимира Путина. Вопрос о покупке российских систем ПВО С-400 вместо американских Patriot закрыт, заявил министр.

Диалог руководителей внешнеполитических ведомств Турции и США состоялся в Брюсселе на полях саммита глав МИД стран-членов НАТО. Глава Госдепа США в очередной раз попытался надавить на турецкого коллегу и принудить его отказаться от российского оружия в пользу американского.

Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, теперь вопрос закрыт,

- сказал глава МИД Турции об инциденте журналистам в Брюсселе.

Ранее похожую фразу произнёс президент Владимир Путин, отвечая на упрёки Запада по поводу воссоединения Крыма с Россией. Он заявил всем стенающим по этому поводу, что вопрос давно закрыт и обсуждению не подлежит.

Напомним, что Турция закупила у России системы ПВО С-400 вместо американских Patriot, которые уже неоднократно показали свою неэффективность. Вашингтон сначала уговорами, а потом угрозами и шантажом пытался заставить Анкару отказаться от русского оружия. Однако Турция проявила несгибаемость и политическую волю, отвергнув все попытки США как-либо повлиять на решение страны.