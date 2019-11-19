Глава МИД Турции обвинил Россию и США в невыполнении соглашений по Сирии

Расправа над курдами в Сирии может вспыхнуть вновь. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не исключил того, что Анкара может возобновить военную операцию в том случае, если обусловленные договорённостями территории не будут очищены от курдских формирований.

При этом дипломат обвинил Россию и США в том, что обе страны якобы не полностью выполнили достигнутые ранее соглашения. И пригрозил началом новой операции против курдов, заявив, что Анкара пойдёт на этот шаг, если не получит результата.

"Мы выполнили своё дело по соглашению, - цитирует министра Anadolu. - Другого выбора нет. Поэтому мы должны вначале устранить угрозу терроризма".

Слова турецкого дипломата не могут не удивлять. Ведь Россия со своей стороны соглашение выполнила. Больше того, вооружённые отряды курдов, как ранее отметил министр обороны Сергей Шойгу, досрочно покинули очерченную Турцией 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы.

Министр добавил, что в вышеозначенной зоне находится сирийская и российская военная полиция. Всё в соответствии с договорённостями, которые были достигнуты во время 6-часовых переговоров в Сочи между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.