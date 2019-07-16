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Глава МИД Турции доступным языком объяснил НАТО смысл слова "оборона" на примере С-400
16 июля 2019, 14:24 • 88 • Политика
Поставляемые в Турцию ЗРС С-400 не представляют угрозы для НАТО. Об этом заявил глава МИД республики. Он буквально на пальцах объяснил, что такое "оборона" для представителей НАТО.
О том, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400, которые поставили в Турцию, не представляют угрозы для НАТО, сообщил глава турецкого МИД.
"Элементы которых поставляются в Турцию, не представляют какой-либо угрозы для НАТО, - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. - Таким образом, С-400 не представляют угрозы для НАТО".
Выступая на пресс-конференции в Северной Македонии, он также подчеркнул, что создавать "ненужную напряженность" в этом вопросе, который уже закрыт, совсем не стоит.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Анкаре приземлились российские самолеты, которые осуществляют поставки С-400.
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