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Глава МИД Швеции заявила о брошенном Россией "вызове"
31 августа 2021, 08:40 • 117 • Политика
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что Россия якобы бросает вызов интересам и ценностям ЕС.
По мнению министра иностранных дел Швеции Анн Линде, "отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными". Но, как утверждает глава шведского внешнеполитического ведомства, такое положение дел будет сохраняться, лишь "пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям".
При этом дипломат указывает на необходимость долгосрочного и принципиального подхода во время контактирования как с официальными представителями России, так и с оппозицией.
Претензий, напомним, у Евросоюза к Москве масса - от возвращения Крыма в состав России в 2014 году до неприятия нашей страной новых ценностей и отказа от пропаганды гомосексуализма, а также якобы давления и чуть ли не репрессий в адрес оппозиции.
Свою позицию Линде, как отмечает RT, сформулировала в ответе на запрос шведского депутата Маркуса Вихеля, который ранее интересовался состоянием отношений Москвы и Стокгольма.
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