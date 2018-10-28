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Глава МИД Сербии напомнил ЕС о последствиях провала проекта «Южный поток»
28 октября 2018, 00:39 • 56 • Политика
В Сербии оценили последствия срыва проекта «Южный поток» для Балкан.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что весь балканский регион вынужден расплачиваться за срыв строительства российского газопровода «Южный поток». Критика в адрес болгарских властей и ЕС, по вине которых это произошло, прозвучала на форуме по энергобезопасности Евразии в Белграде.
Дачич отметил, что весь балканский регион очень рассчитывал на реализацию проекта российского газопровода. Тем не менее из-за нерешённых политических вопросов «Южный поток» так и не был построен, и теперь все Балканы расплачиваются за это.
Напомним, что газопровод «Южный поток» должен был пройти по дну Черного моря из России в Болгарию и обеспечить Балканы дешёвым голубым топливом. Москва и София подписали договор на строительство, к которому позже присоединились Сербия, Венгрия, Хорватия, Македония, а также ряд других стран. Однако в дело вмешался Брюссель, пригрозив, что реализация проекта нарушит внутренние договоры ЕС. В итоге Болгария несколько раз меняла свою позицию по строительству «Южного потока», пока в 2014 году Москве не надоела эта чехарда, и проект был окончательно отменён.
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