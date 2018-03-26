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Глава МИД Сербии - о высылке дипломатов: Холодная война давно переросла в "ледяную"

26 марта 2018, 22:54  •  82 • Политика
Сербский министр предрек новую эру напряженности в международных отношениях.
Происходящее в мире уже нельзя называть холодной войной, война уже "ледяная". Так прокомментировал высылку российских дипломатов из США и стран Европы министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
Он отметил, что за последнее время от Сербии требуют высказаться по многим международным вопросам, начиная от инцидента в Великобритании и заканчивая торговой войной с Китаем. По мнению главы МИД Сербии, это говорит лишь о том, что в дальнейшем международные трения будут только обостряться.
"В мире идет уже не холодная война, а "ледяная". Если уже даже объявляют бойкот чемпионату мира по футболу", - сказал Ивица Дачич.
Вместе с тем он подчеркнул: что бы ни произошло в дальнейшем, одно будет оставаться незыблемым. Сербия всегда будет оставаться верным другом и партнером России.
"Белград никогда не позволит себе подвести Москву", - подчеркнул сербский министр в эфире местного телеканала TV Prva.

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