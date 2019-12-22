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Глава МИД Румынии: Поддержка Молдовы не сможет продолжаться в ожидаемых объёмах

22 декабря 2019, 23:09  •  78 • Украина
В Молдавии приняли бюджет-2020 – в доходной части нет обещанных Румынией средств
Молдавский парламент за день до того, как уйти на рождественские каникулы, всё-таки утвердил бюджет-2020 в окончательном чтении.
Против проекта бюджета выступили представители новой оппозиции – депутаты фракции ПДП («Партия достоинства и правды» Майи Санду), хотя не так давно именно представители ПДП работали над проектом бюджета на следующий год.
«У нас нет причин поддержать проект госбюджета-2020, так как он не реалистичен, поскольку не будет возможности покрыть дефицит. Кроме того, этот бюджет является предвыборным. Сам же проект бюджета, разработанный кабинетом Санду, был почти полностью скопирован, но из расходной части исчезли премии бюджетникам, а из доходной – средства, обещанные Румынией»,
– рассказал в эфире TVR Moldova глава фракции ПДП Игорь Гроссу.
Он уверен, что в будущем году местные органы останутся без финансирования, потому что деньги, которые сэкономят примэрии, будут перечислены в Кишинёв.
Депутат-социалист Андриан Лебединский, также выступая накануне принятия бюджета в телеэфире, пояснил, что почти все проекты, ранее предложенные блоком ACUM, включены в бюджет. При этом он напомнил, что правительство Санду не учитывала социальные проекты, предложенные президентом Молдовы, новое же правительство учло при разработке бюджета-2020 и президентские проекты.
Политолог Корнелиу Чуря также считает, что проект предвыборный – накануне выборов политики всегда делают щедрые подарки избирателям, и это уже традиция. Главное при этом – выдержать баланс в бюджете, считает Чуря.
С резкой критикой правительства выступила экс-министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко, раскритиковав планы по строительству новых аэропортов.
«Сейчас вся страна говорит только об аэропортах – они будут не только в Кишинёве, но и в Бельцах, Маркулештах, Чадыр-Лунге, но никто не поднимает вопрос модернизации больниц. Кого может волновать этот вопрос? Кого волнуют условия работы медицинского персонала? И то, что фактически невозможно спасать жизни, используя устаревшее оборудование?»
– задаёт риторические вопросы Немеренко в социальных сетях и предлагает не ограничиваться аэропортами, а сразу строить космодром.
А тем временем в Бухаресте уже выступили с предложением установить «жёсткий надзор за деятельностью нового правительства Молдовы» со стороны ЕС. Ведь в Румынии не скрывают своего разочарования по поводу произошедших изменений у соседей.
Во время саммита глав МИД стран-членов ОБСЕ глава румынского МИД Богдан Ауреску так прямо и заявил, что «теперь Кишинёву не следует ожидать большой помощи от Бухареста».
«Поддержка Румынии, в том числе и финансовая, не сможет продолжаться в ожидаемых объёмах, а будет переориентирована в зависимости от конкретных действий нового правительства»,
– заявил Ауреску. А через несколько дней предложил Совету по иностранным делам ЕС установить жёсткий контроль за всем, что происходит в Молдове, чуть ли не внешнее управление, кроме того финансовую помощь ЕС направлять непосредственно в регионы и ничего не давать Кабмину.
По мнению политолога Диониса Ченуши, теперь европейская помощь будет направлена на те проекты в Молдове, которые «работают» исключительно на налаживание связей с ЕС и на пропаганду европейских ценностей. Другими словами, финансироваться будет оппозиция и гражданские активисты.
Поэтому из проекта бюджета на будущий год и убрали румынскую помощь – в Кишинёве на неё больше не рассчитывают.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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