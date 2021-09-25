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Глава МИД России по пунктам ответил на обвинения по ЧВК в Мали: "Не имеют отношения"

25 сентября 2021, 22:50  •  35 • Политика
Лавров ответил на обвинения в размещении русской ЧВК в Мали. Власти России "не имеют к этому никакого отношения", заявил министр.
Власти России не имеют отношения к сотрудничеству Мали и частной военной компании. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя новые обвинения в адрес Москвы.
Речь идёт о заявлении главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана. Министр пригрозил России последствиями в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали, где переходное правительство борется за власть с местными боевиками.
Лавров разъяснил, что переходные власти Мали сами обратились за помощью к частной военной компании из России, потому что Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент. Тот самый воинский контингент, который должен был бороться с террористами, засевшими на севере страны и "правящими там балом".
Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной - это легитимное правительство, которое всеми признаётся как легитимная и переходная структура,
- подчеркнул глава МИД России.
Также он добавил, что власти России "не имеют к этому никакого отношения".

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