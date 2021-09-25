Глава МИД России по пунктам ответил на обвинения по ЧВК в Мали: "Не имеют отношения"

Лавров ответил на обвинения в размещении русской ЧВК в Мали. Власти России "не имеют к этому никакого отношения", заявил министр.

Власти России не имеют отношения к сотрудничеству Мали и частной военной компании. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя новые обвинения в адрес Москвы.

Речь идёт о заявлении главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана. Министр пригрозил России последствиями в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали, где переходное правительство борется за власть с местными боевиками.

Лавров разъяснил, что переходные власти Мали сами обратились за помощью к частной военной компании из России, потому что Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент. Тот самый воинский контингент, который должен был бороться с террористами, засевшими на севере страны и "правящими там балом".

Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной - это легитимное правительство, которое всеми признаётся как легитимная и переходная структура,

- подчеркнул глава МИД России.

Также он добавил, что власти России "не имеют к этому никакого отношения".