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Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил: Россия не намерена вступать в НАТО

23 сентября 2021, 03:55  •  26 • Политика
На полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к журналистам перед встречей с Йенсом Столтенбергом.
В ходе протокольного фотографирования перед встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом глава МИД России Сергей Лавров пошутил, обращаясь к журналистам.
Ребята, не испытывайте удачу. Россия не собирается вступать в НАТО,
– сказал министр.
Кроме закрытой встречи с главой НАТО, Сергей Лавров проведет на полях Генассамблеи ещё несколько переговоров. Так, с коллегой из Франции он обсудит вопросы ядерной сделки Ирана, а также проблемы Украины и Афганистана.
Как ранее сообщал ТАСС, Сергей Лавров прибыл с визитом на мероприятие ООН днем раньше, у него запланировано 25 встреч.
Ранее президент Украины Зеленский заявил в своем выступлении на Генаасамблеи, что работу ООН можно сделать эффективнее, если проводить заседания на территории рядом с горячими точками. Таки образом, её деятельность "оживиться".

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