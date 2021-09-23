Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил: Россия не намерена вступать в НАТО

На полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к журналистам перед встречей с Йенсом Столтенбергом.

В ходе протокольного фотографирования перед встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом глава МИД России Сергей Лавров пошутил, обращаясь к журналистам.

Ребята, не испытывайте удачу. Россия не собирается вступать в НАТО,

– сказал министр.

Кроме закрытой встречи с главой НАТО, Сергей Лавров проведет на полях Генассамблеи ещё несколько переговоров. Так, с коллегой из Франции он обсудит вопросы ядерной сделки Ирана, а также проблемы Украины и Афганистана.

Как ранее сообщал ТАСС, Сергей Лавров прибыл с визитом на мероприятие ООН днем раньше, у него запланировано 25 встреч.

Ранее президент Украины Зеленский заявил в своем выступлении на Генаасамблеи, что работу ООН можно сделать эффективнее, если проводить заседания на территории рядом с горячими точками. Таки образом, её деятельность "оживиться".